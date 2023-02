Vendée : visite des chantiers du programme « Petite ville de demain » à La Roche-sur-Yon

Depuis début février 2023, le public peut visiter les chantiers du programme « Petite ville de demain », à La Roche-sur-Yon (Vendée). Il s’agit de séances d’information donnant l’occasion aux habitants de s’informer sur la nature et sur les apports de ces projets. Encadrées par les équipes de la direction des Affaires culturelles, ces visites se dérouleront jusqu’au mois de mars.

Les visites concernent les chantiers des futurs musée municipal, hôtel de ville et halle du marché couvert. S’y ajoutent la construction du nouvel îlot Piobetta, de l’extension de la Loco numérique, la rénovation de la piscine Arago et le réaménagement des quartiers Sully et La Vigne-aux-Roses. Les lieux qui accueilleront des travaux, dont la rue Salengro (réhabilitation) et la rue Clemenceau (création d’un espace récréatif), complètent le parcours.

Rappelons que le programme « Petite ville de demain » a plusieurs objectifs : redessiner le cadre de vie, renforcer l’offre de logements et redynamiser la ville.