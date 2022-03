Vendée : une nouvelle voie verte pour Fontenay-le-Comte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Fontenay-le-Comte poursuit son engagement en faveur de la mobilité douce en inaugurant une nouvelle voie verte.

La ville de Fontenay-le-Comte (Vendée) s’offre une nouvelle voie verte, reliant le rond-point de Diosig au halage. L’inauguration de cette infrastructure a eu lieu le mardi 22 mars 2022 en présence de quelques élus locaux. Rappelons que cet aménagement avait commencé en octobre 2021. Les derniers ajustements ont été réalisés le lundi 21 mars 2022, afin de rendre la piste praticable dès son inauguration.

L’aménagement de cette voie a pour but d’étoffer les équipements à destination des mobilités douces dans la commune, et de créer un parcours global autour et au sein de la ville. Cette piste vient compléter les 25 kilomètres d’infrastructures existantes, dont plus de la moitié sont des voies vertes. Soulignons que ce projet s’inscrit dans un programme départemental de promotion de l’utilisation du vélo dans toute la Vendée. À ce titre, le Département dédie chaque année près de 2 millions d’euros au développement des mobilités douces dans la commune.

Outre cet aménagement, d’autres travaux dédiés aux déplacements doux vont prochainement être entrepris à Fontenay-le-Comte. Ils concerneront la continuité vers le boulevard du Chail et la liaison entre la vallée du Seillot et le collège Tiraqueau.