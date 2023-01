Vendée : une nouvelle subvention pour la réhabilitation du clos du Grand Phare de L’Ile-d’Yeu

Le projet de réhabilitation des bâtiments du Grand Phare de L’Ile-d’Yeu (Vendée) a bénéficié d’une aide financière de la part de la Fondation du patrimoine. Le montant s’élève à plus de 200 000 euros. Cette enveloppe vient ainsi s’ajouter aux 100 000 euros octroyés par la Fondation des actions de bénévolat du groupe d’assurance AXA.

Le projet vise à transformer le monument et les maisons de gardien qui l’entourent, en un lieu d’exposition du patrimoine naturel local. Le nouveau site disposera d’un jardin consacré à la flore islaise, d’un espace partagé pour le public et d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Il sera aussi doté d’une salle pédagogique, d’un espace de travail et d’un atelier dédié aux artistes.

Le lieu permettra d’accueillir des sorties scolaires, des visites touristiques et des manifestations en faveur de la nature. Le budget de ce projet de restauration est estimé à plus de 1 million d’euros.