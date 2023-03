Vendée : une nouvelle résidence intergénérationnelle à Saint-Germain-de-Prinçay

Début mars 2023, Vendée Habitat a remis aux locataires les clés des six logements de la résidence intergénérationnelle « Les Hiboux », à Saint-Germain-de-Prinçay (Vendée). Ce nouveau programme est implanté au cœur du lotissement communal « Le Tail », près du centre-bourg. Il est composé de cinq maisons T3 d’environ 70 m² et d’une maison T4 d’environ 83 m². Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz à condensation.

Trois des six maisons sont destinées au maintien à domicile de personnes âgées. Elles sont dotées de plusieurs équipements adaptés aux locataires, comme des barres de douche, des volets roulants électriques ainsi qu’un visiophone. L’une des chambres peut également accueillir un lit médicalisé. Précisons que ces habitations se trouvent à proximité des commerces et services.

Vendée Habitat a investi plus de 840 000 euros dans la construction de cette résidence dont la gestion sera assurée par l’agence Bocage et Vie. Cette initiative vise à proposer une offre diversifiée pour répondre aux attentes et aux spécificités territoriales.