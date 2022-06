Vendée : une nouvelle résidence intergénérationnelle à La Roche-sur-Yon d’ici à 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À La Roche-sur-Yon (Vendée), une nouvelle résidence intergénérationnelle sera construite dans le quartier des Pyramides.

Le 30 mai 2022, la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) a organisé une réunion publique à la maison de quartier des Pyramides pour présenter un nouveau projet immobilier. Il s’agit d’une résidence intergénérationnelle qui comptera 41 logements sociaux. Elle sera construite sur le site des anciens locaux de l’Assedic, au 122 rue Gaston-Ramon. Pour la collectivité, l’objectif est de regrouper dans ce lieu un public divers comprenant, entre autres, des jeunes actifs, des séniors et des familles. Ainsi, l’offre d’habitation sera composée de 12 logements destinés aux jeunes bénéficiant du prêt locatif aidé d’intégration (Plai), de 18 logements libres, de six logements familiaux et de cinq logements seniors.

Les travaux de construction, placés sous la maîtrise d’œuvre du promoteur immobilier Duret et du groupe Podéliha, seront lancés d’ici à 2024. Les logements, répartis sur cinq niveaux, devraient être livrés en 2026. Précisons qu’en plus des appartements, ce futur lieu d’habitation disposera d’une salle commune, de plusieurs espaces extérieurs et de paliers aménageables en espaces partagés.