Vendée : une nouvelle pelouse synthétique au pôle sportif Maxime-Bossis de Montaigu

L’avant-projet pour l’implantation d’un terrain synthétique au pôle sportif Maxime-Bossis a été validé par le conseil municipal de Montaigu.

Le terrain C, enherbé et non homologué, du pôle sportif Maxime-Bossis de Montaigu (Vendée) va laisser place à une pelouse synthétique respectant les normes. Celle-ci mesurera 105 m × 68 m avec un remplissage naturel sans impact sur la santé. Accessible quelles que soient les conditions climatiques, elle sera adaptée à l’usage intensif des établissements scolaires et des associations sportives. Sa livraison est prévue pour fin juillet 2022.

Le coût des travaux est estimé à 792 000 euros. Une partie du financement proviendra des subventions du fonds de concours communautaire (312 000 euros) et du fonds d’aide au football amateur (25 000 euros). Selon Éric Hervouet, adjoint au maire chargé de la vie locale, l’implantation de ce gazon synthétique au complexe sportif Maxime-Bossis fait partie des investissements de 2022 consacrés par la Mairie aux équipements sportifs. Rappelons que la municipalité a validé l’avant-projet lors d’une réunion du conseil municipal le 1er février 2022.