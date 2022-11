Vendée : une nouvelle crèche ouvrira en 2025 à Saint-Hilaire-de-Loulay

Une nouvelle crèche d’une capacité de 24 places sera construite dans les locaux de l’ancienne école publique de Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée). Le conseil municipal de Montaigu-Vendée a validé le préprogramme de la future crèche le 18 octobre 2022.

Dans le but de pallier le manque d’offre de garde collective à Saint-Hilaire-de-Loulay, la commune de Montaigu-Vendée a approuvé ce projet de construction d’une crèche en 2021. Le démarrage du chantier est prévu pour la fin de l’année 2024, pour une ouverture de la crèche en fin 2025. Cette structure remplacera la halte d’accueil afin d’adapter l’offre aux besoins des familles. Il constituera aussi un soutien aux assistantes maternelles dont le nombre diminue.

Le budget alloué à ce projet est estimé à plus de 700 000 euros. Le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev), le Fonds régional jeunesse et territoire, la Caisse d’allocations familiales et le Département contribueront au financement à hauteur de 70 %.