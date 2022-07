Vendée : un tronçon de 2x2 voies entre Bel Air et La Vie à Maché

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Routes Supprimer Valider Valider

Un nouveau tronçon de 2x2 voies d’environ 5 kilomètres vient d’être aménagé au niveau de la commune de Maché (Vendée).

Lancée en 2007, la réalisation d’un tronçon de 4,6 kilomètres entre Bel Air et La Vie, dans la commune de Maché (Vendée), s’inscrit dans le cadre de l’aménagement en 2x2 voies de l’axe Challans-Aizenay (RD948). L’investissement pour cette opération s’est élevé à plus de 60 millions d’euros, dont environ 20 millions d’euros ont été financés par le conseil départemental de la Vendée.

Le chantier a duré trois ans et nécessité la construction d’un pont en 2x2 voies pour traverser la vallée de La Vie. Située à plus de 4 mètres au-dessus de l’eau, la passerelle, longue de plus de 110 mètres, est constituée de deux ouvrages d’art, dont un viaduc de 80 mètres de longueur et un pont-portique d’environ 22 mètres.

Le dernier tronçon de 2x2 voies sur l’axe Challans-Aizenay, qui est en cours de réalisation, concerne la traversée de Saint-Christophe-du-Ligneron. Le chantier prévoit la construction de deux ouvrages : un au lieu-dit La Neuville, en cours de réalisation, et un autre au niveau de la zone d’activités La Joséphine, dont les travaux sont prévus de septembre 2022 à fin 2023.