Vendée : un projet de 500 logements à La Roche-sur-Yon

Le 29 novembre 2022, la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) a dévoilé au public les détails du projet d’aménagement du futur quartier Sully. Il s’agit de transformer un terrain en friche de près de 15 hectares se trouvant au nord de la commune.

Le quartier sera doté d’au moins 500 logements pouvant accueillir environ 2 000 habitants. Le pré-projet proposé par le bureau d’études SCE comprend des logements privés, un parc urbain, des commerces, des bureaux, des espaces publics et des voies vertes. Il inclut aussi la réhabilitation du stade municipal Jules-Ladoumègue et la rénovation de la salle de sport des Trois-Ponts. Par ailleurs, le site sera équipé d’un circuit sportif, d’un terrain multisport et d’un skatepark. S’y ajouteront la création d’un parcours d’accrobranche et d’aires de jeux et le réaménagement de la place Jacquard.

Pour réaliser son projet, la commune compte d’abord créer une zone d’aménagement concertée d’ici à 2024, puis trouver un aménageur en 2025. La phase d’étude commencera en 2026 pour un démarrage du chantier en 2027. Les travaux devraient durer entre dix à quinze ans.