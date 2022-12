Vendée : un nouveau plan local d’urbanisme pour la ville de La Roche-sur-Yon

La municipalité de La Roche-sur-Yon (Vendée), qui a décidé de revoir son plan local d’urbanisme (PLU), a lancé une concertation publique en novembre 2022. Le nouveau programme a été élaboré afin d’établir les conditions de construction et d’urbanisation pour une durée de dix ans. La réforme d’urbanisme sera soumise au vote du conseil municipal d’ici à la fin de l’année 2023, après une enquête publique au printemps 2023.

Cette initiative porte sur un nouveau plan de zonage du territoire limitant les zones urbaines et celles à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. En outre, il a été établi que pour un hectare, il devrait y avoir 45 logements. Au total, 4 600 habitations seront bâties. Le plan inclut également la création de nouvelles zones économiques et des espaces verts. Des réseaux pour la trame verte et bleue seront également aménagés. Concernant la mobilité douce, la Ville envisage de construire d’autres stations pour vélos.

La révision s’ajuste aux projets futurs de la ville et à l’évolution des normes telles que la loi Grenelle 2 de l’environnement et la loi Alur. Le nouveau PLU constitue une réponse à la croissance démographique et à la nécessité de construction d’habitats.