Vendée : un nouveau centre de secours à Saint-Pierre-du-Chemin en 2024

Attendu depuis plusieurs années, le projet de construction d’un centre d’incendie à Saint-Pierre-du-Chemin, près de Menomblet (Vendée) en Pays de la Loire, se concrétise. Le programme a été mis en avant lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe (sainte patronne des pompiers) qui a eu lieu le 26 novembre 2022. Un événement qui a réuni plusieurs élus, dont Daniel Mottard, le maire de Saint-Pierre-du-Chemin, Valentin Josse, le vice-président du conseil départemental de la Vendée, et Stéphane Arnaud, le chef du centre de secours Saint-Pierre-Menomblet.

Le nouveau centre prendra place à l’entrée du centre-bourg sur la route de Bressuire, et sa construction est prévue pour le début de l’année 2023. D’ores et déjà, les branchements d’eau et d’électricité de l’infrastructure sont mis en place. L’extension pour l’assainissement est quant à elle prévue pour 2023. L’inauguration du centre de secours devrait se tenir en 2024.