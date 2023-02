Vendée : un mécénat pour restaurer l’église Saint-Nicolas-de-Brem à Brem-sur-Mer

Une campagne de collecte de dons vient d’être lancée en vue de la restauration de l’église Saint-Nicolas-de-Brem à Brem-sur-Mer (Vendée). L’opération est portée par la Fondation du patrimoine, avec le soutien de la mairie et de la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les fonds récoltés aideront à financer les travaux envisagés par la collectivité.

François Blanchet, le président de l’agglomération, et Yann Thomas, le maire de la commune, ont visité l’édifice le 7 février 2023. À cette occasion, une présentation du projet a été effectuée auprès des différentes parties prenantes : l’État, le conseil régional des Pays de la Loire, le conseil départemental de la Vendée et la Fondation du patrimoine. Le chantier concernera notamment les vitraux, les tableaux et les peintures se trouvant dans le chœur. Des travaux seront également réalisés pour renforcer et embellir l’ensemble du bâtiment.

Selon les estimations, le coût total de ce projet s’élèvera à près de 150 000 euros.