Vendée : travaux sur les rues de Wagram, de Gaston-Ramon et sur le rond-point Waldeck-Rousseau

L’entreprise Colas poursuit les travaux de restructuration de la rue de Wagram et du rond-point Waldeck-Rousseau, à La Roche-sur-Yon (Vendée).

Depuis le 27 juin 2022, la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée) procède au réaménagement de la rue de Wagram, du rond-point Waldeck-Rousseau et de la rue Gaston-Ramon. Ces travaux, qui se termineront d’ici à septembre prochain, ont pour objectif d’optimiser le confort et la sécurité des usagers.

Le chantier, réalisé par l’entreprise Colas, se concentre sur la rénovation de la rue de Wagram, avec notamment la création d’une piste cyclable de plus de 200 mètres de longueur. La piste se situant entre la rue Gaston-Ramon et le rond-point Waldeck-Rousseau va être prolongée. La municipalité prévoit aussi des aménagements cyclables sur les pourtours du rond-point Waldeck-Rousseau afin de relier les boulevards d’Eylau et Rivoli.

Tout au long de cette opération, la circulation connaîtra quelques perturbations. Ainsi, du 4 au 29 juillet 2022, une partie de la rue Gaston-Ramon sera fermée. Du côté de la rue de Wagram, la circulation sera interrompue du 22 août jusqu’au 30 septembre prochain. Des déviations seront mises en place afin de limiter la gêne occasionnée.