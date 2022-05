Vendée : travaux de sécurisation des abords du Quai M à La Roche-sur-Yon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La société Charier entreprend actuellement des travaux aux abords de la salle consacrée aux musiques actuelles, Quai M, afin de sécuriser ce futur centre culturel.

Depuis fin avril 2022, des travaux d’aménagement ont été engagés aux abords de la nouvelle salle de musiques actuelles, baptisée Quai M, située sur le boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon (Vendée). Ce chantier, réalisé par l’entreprise Charier, va se poursuivre jusqu’à la mi-juin prochaine. Il a pour objectif de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes aux alentours de ce haut lieu de la musique qui ouvrira ses portes en septembre 2022.

Une piste cyclable sécurisée bidirectionnelle de 110 mètres de longueur va ainsi être créée entre la rue Villebois Mareuil et le Quai M. Il est aussi prévu d’aménager un cheminement piéton de 1,80 mètre de largeur, et de sécuriser les accès piétons et cycles au niveau des sorties d’espaces privés. Par ailleurs, le chantier entend accroître la capacité de stationnement du parking qui se trouve à proximité de ce site culturel. Tout au long de ces travaux, la circulation connaîtra quelques perturbations.