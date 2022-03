Vendée : travaux de requalification dans le centre-bourg de La Barre-de-Monts

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier engagé dans le centre-bourg de La Barre-de-Monts prendra fin en juin 2022.

D’importants travaux sont actuellement entrepris dans le centre-bourg de La Barre-de-Monts (Vendée). Ce chantier qui a débuté fin février 2022 porte sur le réaménagement et la requalification de ce secteur. Il a ainsi pour objectif de moderniser et d’accroître l’attractivité de la zone, d’optimiser le cadre de vie des habitants et de sécuriser les flux, en donnant plus d’espace aux liaisons douces. Ces travaux vont se poursuivre jusqu’au 14 juin 2022.

En raison de ce chantier, la route départementale D38C (La Barre-de-Monts) est inaccessible aux véhicules dans sa partie comprise entre le rond-point de la mairie et l’intersection avec la route de la Grande-Côte, jusqu’au 3 avril 2022. Des déviations sont mises en place pour les véhicules légers passant par Fromentine, et pour les poids lourds passant par Saint-Jean-de-Monts vers Beauvoir-sur-Mer ou Noirmoutier-en-l’Île (Vendée). Du 3 avril au 14 juin 2022, la circulation sera possible, mais se fera cette fois-ci par alternat. Pendant la durée du chantier, les commerces du bourg resteront accessibles à pied.