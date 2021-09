Vendée : travaux de raccordement de la station du Soleil-Levant à celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Eaux usées Supprimer Valider Valider

À sa mise en service, la station d’épuration du Soleil-Levant récupérera les eaux usées de l’ancienne station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Ayant débuté en octobre 2020, les travaux de raccordement de la future station d’épuration du Soleil-Levant (en cours de construction) de Givrand à l’ancienne station d’épuration de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) suivent leurs cours. Le chantier, qui sera terminé d’ici fin octobre 2021, permettra à la nouvelle infrastructure de récupérer les eaux usées de l’autre station. Cette opération, portée par la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est chiffrée à 5,2 M€. L’ensemble des travaux de pose de canalisations, y compris ceux des forages, sont réalisés par Socova TP, Langer et Breizh Forage.

À ce jour, 90 % des canalisations entre les deux stations sont déjà installées. Le chantier consiste désormais à poser une conduite de refoulement de 280 m sous le fleuve La Vie, au moyen de deux puits de forage, de part et d’autre de cette étendue d’eau. L’un sera aménagé sur l’aire d’accueil des gens du voyage, et l’autre sur un terrain privé à proximité du complexe sportif de la salle de la Vie. Cette partie de l’opération consiste également à aménager une canalisation qui conduira les eaux traitées jusqu’à leur rejet dans La Vie. Durant ces travaux, la piste cyclable longeant la salle de la Vie sera barrée et déviée vers la piste cyclable desservant le collège Garcie-Ferrande.