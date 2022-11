Vendée : travaux dans les rues de La-Bruyère et Jean-Jacques-Rousseau jusqu’au 16 décembre 2022 à La Roche-sur-Yon

Le chantier engagé depuis le 14 novembre 2022 au niveau de la rue de La-Bruyère et de la rue Jean-Jacques-Rousseau dans la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) se poursuit. Cette opération porte sur la remise en état des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales entre la rue de La-Bruyère et la rue Paul-Doumer. Elle se poursuivra jusqu’au 16 décembre prochain, soit une durée prévisionnelle de cinq semaines. Ce chantier est pris en charge par la Roche-sur-Yon Agglomération.

Tout au long des interventions, la circulation sera perturbée dans ce secteur. Une modification temporaire est ainsi prévue avec la mise en place d’une rue barrée par tronçon. Par ailleurs, des déviations sont mises en place afin de réduire la gêne occasionnée par cette opération. Ce projet a pour vocation de moderniser les réseaux vétustes. Il a aussi pour but d’offrir un meilleur service aux habitants de la zone.