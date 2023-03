Vendée : travaux d’embellissement au sein du cours Blossac aux Sables-d’Olonne

Les travaux de restructuration du cours Blossac aux Sables-d’Olonne (Vendée), dans la région des Pays de la Loire, se poursuivent. Ils prendront fin en avril 2023. Ce chantier porte sur la réhabilitation et la requalification de cette zone 100 % bétonnée avec, entre autres, la création d’espaces végétalisés dans ce secteur. Ceci aura pour effet de lutter contre le tout béton et de réduire les effets de chaleur du lieu. Le projet inclut également l’aménagement d’un cheminement piéton sécurisé et le réaménagement du parking pour simplifier la circulation dans le quartier. Il est aussi prévu de créer un petit garage à vélos. S’y ajoutent quelques décorations au sol pour embellir et agrémenter l’ensemble, avec, par exemple, des pavés en granit de trois nuances.

Précisons que ces interventions ont pour objectif d’améliorer le cadre et la qualité de vie des riverains. Par ailleurs, elles visent à fluidifier la circulation dans la zone.