Vendée : travaux d’aménagement et de rénovation du cimetière de Givrand

Le chantier engagé au sein du cimetière de Givrand (Vendée), en région Pays de la Loire, suit son cours. Les opérations, lancées depuis le 27 février 2023, consistent à aménager et à rénover ce site. Elles vont s’échelonner sur une période de cinq mois.

Les interventions portent entre autres sur la rénovation du portail d’entrée et sur le rehaussement du mur en bois plein. Elles incluent également la mise en valeur des chasse-roues découverts lors des fouilles archéologiques, et la création d’un espace de dispersion, plus intime et propice au recueillement. À cela s’ajoutera la suppression des platanes existants, qui seront remplacés par des essences plus adaptées. La réhabilitation du mur en pierre et la remise en état du carré des prêtres seront aussi réalisées. Pour faciliter l’écoulement des eaux, des noues naturelles en pente douce vont être aménagées.

Pendant la durée de ce chantier, l’accès à certaines concessions connaîtra quelques perturbations.