Vendée : travaux d’aménagement de la RD11 entre Les Herbiers et Les Épesses

Des travaux d’aménagement sont en cours sur la RD11, sur une portion de route d’une longueur de 5,2 km entre les Herbiers et les Épesses (Vendée). Le chantier, mené par le Département, a pour objectif d’optimiser les conditions de circulation, notamment en été, sur cet axe emprunté quotidiennement par près de 6 000 véhicules. Il est ainsi prévu de rendre cette voie plus sécurisée pour les automobilistes et de fluidifier le trafic.

La première phase de cet aménagement porte sur la section est (à proximité des Épesses). Elle sera terminée fin mai 2023. Les interventions pour le reste de l’axe interviendront dans les prochains mois. La fin des travaux est programmée pour l’année 2025.

Cette opération s’élève à environ 12 millions d’euros. Elle est intégralement financée par le département de la Vendée. Précisons qu’elle s’inscrit dans la volonté de la collectivité d’améliorer son réseau routier qui, à ce jour, est composé de plus de 4 000 km de routes.