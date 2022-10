Vendée : Sables-d’Olonne, début du chantier de réhabilitation du parc de la Villa Charlotte

Retenu par la Mission Patrimoine en 2021, le projet de réhabilitation de la Villa Charlotte et de son parc se concrétise aux Sables-d’Olonne (Vendée). Les travaux concernent d’abord la restauration du parc dans l’esprit du Second Empire afin d’obtenir le label de Jardin Remarquable. La maîtrise d’œuvre de cette opération est confiée à Louis Benech, jardinier et paysagiste. Chargé d’aménager les espaces naturels autour de la villa, il prévoit d’enrichir le jardin en y intégrant 70 nouveaux arbres et des milliers d’arbustes. Rappelons que le parc est divisé en trois parties, à savoir le jardin haut, le petit coteau et le jardin du quai.

Le parc sera progressivement ouvert au public d’ici à juin 2023. Le montant des travaux du parc est estimé à environ 1,9 million d’euros.

Quant à la réhabilitation de la Villa Charlotte, elle débutera d’ici à 2023 pour une ouverture envisagée à l’automne 2024. L’édifice rénové accueillera des résidences d’artistes et des événements culturels. Les bâtiments donnant sur la rue Albert-Ier et cernant la villa ont été préalablement détruits. L’objectif est, notamment, de rétablir les vues de l’édifice et de son parc depuis le chenal, l’océan, les quais et la grande plage.