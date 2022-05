Vendée : restauration de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Boufféré à Montaigu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montaigu, une opération de restauration est menée sur l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Boufféré.

La municipalité de Montaigu a engagé la restauration de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Boufféré. Lancée officiellement en avril 2022, l’opération se déroulera en trois phases. La première, qui s’étalera jusqu’au mois de décembre 2022, permettra de réhabiliter le clocher et le système d’assainissement. La deuxième phase, programmée entre janvier 2023 et janvier 2024, sera consacrée à la réalisation de travaux sur le transept, la croisée et le chevet. La dernière étape de la restauration qui se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2024 concernera la nef et la sacristie.

Pour la municipalité, l’objectif est de sécuriser l’édifice et de préserver le patrimoine à travers la résolution des problèmes de structure, la mise en valeur de l’intérieur et de l’extérieur ainsi que l’entretien des différentes parties de l’église (la couverture, l’électricité, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales…). Subventionné en partie par le département de la Vendée, un budget de 1,5 million d’euros est mobilisé pour financer les travaux.