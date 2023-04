Vendée : requalification de la seconde partie du parc Val d’Asson à Montaigu

Lors de la réunion du conseil municipal qui s’est tenue début avril, la commune de Montaigu (Vendée) a présenté un projet d’aménagement de la seconde partie du parc Val d’Asson. Celui-ci concerne environ trois hectares de terrain et s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés en 2020. Une somme de plus d’un million d’euros sera notamment investie dans l’opération, dont l’objectif est de préserver la biodiversité et de créer des espaces de loisirs et de détente.

Les opérations devraient commencer au cours de cette année 2023. Les travaux porteront sur l’entretien de la végétation et sur la renaturation du cours d’eau de l’Alisson. Ils incluront également la création d’un solarium, des espaces de pique-nique, des cheminements doux et des espaces de jeux et de sport (installation de filets suspendus, mise en place d’un rocher d’escalade…).

L’ouverture au public est prévue pour le début de l’année 2024. Ces nouveaux équipements permettront d’affirmer le rôle de poumon vert et de lieu de loisir du parc.