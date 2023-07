Vendée : réouverture du pont du Brault

Le pont du Brault, situé entre les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime, a rouvert à la circulation mi-juin 2023. L’ouvrage construit en 1977 était interdit d’accès après la rupture de l’unique vérin qui permettait sa mobilité. Bloqué en l’air, le tablier du pont ne pouvait plus s’abaisser, ce qui a rendu la circulation automobile et la navigation impossibles. Les réparations viennent de se terminer et les voitures peuvent l’emprunter depuis le 16 juin dernier. Le flux maritime, quant à lui, a repris le 21 juin.

Dans la continuité de cette opération, le pont du Brault va faire l’objet d’importants travaux de modernisation et de sécurisation à partir de l’automne 2024. Les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée prévoient de changer complètement le tablier du pont et d’installer un second vérin de manœuvre. Un budget d’environ 4 millions d’euros sera alloué au projet, financé par les deux collectivités.