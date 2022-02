Vendée : rénovation et extension de la mairie de Saint-Vincent-sur-Jard en septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de réfection et d’agrandissement de la mairie de Saint-Vincent-sur-Jard seront clôturés au printemps 2023.

La municipalité de Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) vient d’entériner l’avant-projet définitif du programme de réhabilitation et d’extension de la mairie. Cette opération, qui débutera en septembre 2022, permettra de rénover le bâtiment existant et d’agrandir le site pour y aménager une salle de conseil et une tisanerie. La réfection des parvis arrière et avant s’inscrit également dans le projet.

Cette opération, chiffrée à 541 000 euros, a pour but de répondre aux besoins actuels en matière de fonctionnalité, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et d’exigences thermiques. Elle vise aussi à optimiser le confort du personnel et l’accueil des habitants.

Par convention en date du 29 mars 2021, la Municipalité a confié à l’agence des services aux collectivités locales de Vendée une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le choix du maître d’œuvre, le suivi des études et des travaux relatifs à la rénovation-extension de la mairie. Le cabinet Origami Architectes a été retenu. Précisons que ce chantier prendra fin au printemps 2023.