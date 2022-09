Vendée : rénovation du musée municipal de Fontenay-le-Comte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le musée municipal de Fontenay-le-Comte (Vendée) accueillera un mémorial de la Résistance et de la Déportation d’ici à 2025.

Lancé en 2019, le projet de l’actuel musée municipal de Fontenay-le-Comte (Vendée) se concrétise. Débuté en mars 2022, le chantier des collections a marqué le début d’une rénovation qui devrait s’achever en 2025.

Les grandes lignes du projet ont été présentées lors du conseil municipal du 13 avril dernier. Il s’agit notamment de repenser le parcours muséographique autour de six espaces. Des soutiens scientifiques, des historiens et des archéologues seront sollicités pour construire ce nouveau parcours. La rénovation de l’ancienne bibliothèque et de la conciergerie est aussi prévue afin de créer une boutique et des espaces de conférence, d’exposition et de réunion.

Le budget alloué au projet s’élève à environ 2 millions d’euros, montant inscrit au plan pluriannuel d’investissement 2020-2026. À terme, le musée accueillera un mémorial de la Résistance et de la Déportation. Précisons que les derniers travaux de modernisation remontaient aux années 1980.