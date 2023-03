Vendée : réhabilitation de la résidence « Les Saules » à La Roche-sur-Yon

Engagé dans l’amélioration des conditions de vie des locataires, Vendée Habitat poursuit ses efforts pour renforcer l’attractivité de son parc immobilier. L’office public de l’habitat a notamment terminé une nouvelle opération de réhabilitation à La Roche-sur-Yon (Vendée). D’importants travaux d’amélioration thermique ont notamment été entrepris sur la résidence « Les Saules », comptant sept logements.

Des opérations d’isolation des combles ont été réalisées avec la dépose de l’ancien isolant et la mise en place d’un nouveau de 280 mm d’épaisseur. Dans les chambres, des faux-plafonds ont été posés pour diminuer le volume à chauffer. Un nouveau bloc-porte a par ailleurs été installé entre la cuisine et le garage.

Les salles d’eau ont bénéficié d’une rénovation avec la suppression des baignoires et l’aménagement de douches. L’installation électrique a également été refaite. Des travaux de peinture des murs et des plafonds ont été effectués, ainsi que le remplacement des sols dans certaines pièces. À l’extérieur, les interventions ont porté sur le ravalement de la façade, le remplacement de la toiture, la réfection des abords et des clôtures.

Pour ce programme de modernisation, Vendée Habitat a investi plus de 400 000 euros.