Vendée : réhabilitation de la résidence du Grand Pavois à La Roche-sur-Yon

Le cabinet vendéen Denis Rousseau assure la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la résidence du Grand Pavois à La Roche-sur-Yon.

À La Roche-sur-Yon (Vendée), le chantier de rénovation de la résidence du Grand Pavois, la plus haute du département, se poursuit. Cette opération, chiffrée à un peu plus de 1 million d’euros, a pour but de préserver cet édifice haut de 50 mètres et ses 128 logements privés, gérés par le syndic de copropriété Immo de France Ouest. Aussi, elle entend améliorer le confort de vie des résidents et optimiser la performance énergétique de ce bâtiment construit en 1973.

Ce chantier, qui prendra fin en juin 2022, porte sur le ravalement des façades qui était en projet depuis maintenant cinq ans, confie Aurélie Boutry, responsable du pôle Syndic Immo de France Ouest La Roche-sur-Yon. À cela s’ajouteront la reprise de l’étanchéité des sols et des balcons ainsi que l’isolation des loggias. La maîtrise d’œuvre de ce chantier est assurée par le cabinet Denis-Rousseau, situé à Challans (Vendée). Plusieurs entreprises de la Loire interviennent aussi dans cette opération.