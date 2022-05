Vendée : réaménagement du secteur du cours Louis-Guédon aux Sables-d’Olonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Aux Sables-d’Olonne, le réaménagement du cours Dupont, renommé cours Louis-Guédon, portera sur une surface de 15 hectares s’étirant de la mairie au conservatoire.

Le conseil municipal de la commune des Sables-d’Olonne (Vendée) a engagé l’étude de réaménagement du secteur du cours Louis-Guédon (Dupont) en mai 2019. L’objectif du projet est de valoriser l’identité de ce secteur, d’améliorer le cadre de vie et de créer une interconnexion urbaine entre les lieux de vie et d’activités.

Au terme d’un appel publicà la concurrence et d’une première consultation publique, le choix de la Ville s’est porté sur l’entreprise Magnum Architectes et Urbanistes pour assurer la maîtrise d’ouvrage du réaménagement, grâce à son projet baptisé « Les jardins du globe ». Celui-ci vise à créer un espace de fraîcheur et de verdure qui offrira une nouvelle apparence à la ville. Il s’inscrit dans une vision globale de la ville de demain. Le projet a été soumis à une concertation à l’été 2021. L’objectif était d’imaginer, avec les habitants, des solutions concrètes en termes de mobilité et de stationnement.

Des ateliers de travaux et d’autres réunions publiques seront organisés avant le début des premières opérations, prévues en 2023, pour peaufiner le projet avec les habitants.