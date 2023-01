Vendée : réaménagement de la place de Strasbourg aux Sables-d’Olonne

Constituant l’un des éléments visuels le plus connu des Sables-d’Olonne (Vendée), le Remblai poursuit sa rénovation arrêtée en 2013. Le chantier a repris en octobre 2022 avec les travaux d’assainissement entre la rue Guynemer et la place de Strasbourg. Le réaménagement complet de cette portion du Remblai est prévu entre janvier et juin 2023.

Celui-ci va porter sur une reprise de voirie en bas de la rue Guynemer. La voie sera par ailleurs élargie sur le tronçon menant à la place de Strasbourg. Le nouvel aménagement va permettre de transformer la place en une véritable promenade. Une voie de six mètres dédiée aux piétons est ainsi prévue le long du front de mer. Elle sera séparée de la piste cyclable par un mur végétal. Deux arrêts de bus seront également créés sur la place. Une expérimentation sur le sens de circulation sera menée au cours de l’été 2023 avant le début des travaux à l’automne suivant. Le réaménagement de la place s’achèvera en juin 2024.