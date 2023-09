Vendée : projet de rénovation de la cité administrative Travot à La Roche-sur-Yo

La cité Travot, un bâtiment destiné aux services administratifs situé à La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, va bénéficier d’une réhabilitation. Ce projet vise à donner une nouvelle vie à ce quartier historique. Le calendrier précis des travaux n’est pas encore défini, des études préliminaires doivent être effectuées pour définir les actions nécessaires.

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir la transition énergétique. Pour moderniser cette infrastructure, les actions vont viser à améliorer l’isolation des bâtiments et à repenser les aménagements intérieurs. Le ministère a validé une première estimation budgétaire, l’État prévoit d’allouer une enveloppe de 30 millions d’euros.

L’opération mettra l’accent sur les bâtiments A et C, où se trouvent la direction académique, les Finances publiques et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Elle vise également à offrir des espaces de travail plus fonctionnels et modernes aux fonctionnaires qui travaillent dans les locaux.