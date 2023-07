Vendée : projet de reconstruction de la maison de retraite Les Cordeliers aux Sables-d'Olonne

Lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, les élus de la ville des Sables-d’Olonne (Vendée) ont voté pour la reconstruction des Cordeliers, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, . Cette infrastructure, jugée vétuste et ne répondant plus aux besoins de ses occupants, devrait entamer sa transformation en 2025.

Couvrant une superficie de 5 400 m², le futur établissement pourrait accueillir plus de 90 personnes contre 80 auparavant. Il sera divisé en trois espaces distincts, dont un dédié à la polydépendance, une unité pour personnes âgées désorientées (Upad) et un pôle d’activité et de soins adaptés (Pasa).

Le projet prévoit aussi la construction d’une nouvelle crèche, qui sera accessible aux enfants du personnel du site ainsi qu’à l’ensemble des riverains. Le coût total de l’opération est estimé à plus de 14 millions d’euros. Elle sera financée par le département de la Vendée, l’État, la Ville des Sables-d’Olonne et le centre communal d’action sociale (CCAS).