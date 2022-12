Vendée : projet de construction et d'amélioration des pistes cyclables

En novembre 2022, le département de la Vendée a dévoilé son plan « Vélo-travail » portant sur le développement des mobilités douces. Le projet, qui s’échelonnera jusqu’en 2028, commencera par des expérimentations dans les zones d’emploi ayant des flux importants de circulation. Il se poursuivra par l’extension du réseau sur tout le territoire vendéen à travers des subventions accordées aux collectivités ayant des projets d’aménagements cyclables. La piste cyclable reliant Aizenay à La Roche-sur-Yon a été choisie comme référence dans le cadre de cette initiative.

Le Conseil départemental investira près de 35 millions d’euros afin de réaliser ce plan. Les aménagements prévus seront des pistes cyclables bidirectionnelles, monodirectionnelles et des bandes multifonctionnelles. Une enveloppe financière, plafonnée à 300 000 euros, sera accordée par an et par canton, suivant le type d’aménagement.

Concernant le trajet entre Aizenay et La Roche-sur-Yon, le Département a alloué une somme d’environ 1 million d’euros pour l’expérimentation. Cet itinéraire représente notamment un flux de plus de 1 500 salariés par jour. Le chantier, en cours, concerne les travaux de sécurisation des traversées, le renforcement des signalétiques, l’élargissement de la voie verte et l’entretien des sections dégradées