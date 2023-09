Vendée : projet de construction de l’école René-Guy-Cadou à La Guérinière

La municipalité des Sables-d’Olonne (Vendée) a choisi le projet du cabinet lillois Tank Architectes pour le futur bâtiment du groupe scolaire René-Guy-Cadou. Ce programme, voté le 27 juin dernier, consiste à construire un nouvel établissement ouvert sur l’environnement.

La future école sera bâtie sur des terrains de la ville des Sables-d’Olonne, à La Guérinière, à moins d’un kilomètre de l’actuel édifice. Elle comprendra 14 classes et cinq espaces d’activités, dont une bibliothèque et une marmothèque (zone dédiée aux plus petits avec des bacs à livres à leur hauteur). Elle regroupera aussi un accueil périscolaire, une cantine et un hall d’activités. Par ailleurs, deux cours arborées jouxteront l’infrastructure. Celle-ci sera construite en ossature et en bardage de bois pour une meilleure intégration du site à l’environnement paysager du secteur.

Le coût de ce projet s’élève à plus de 10 millions d’euros. L’établissement ouvrira ses portes d’ici à la rentrée 2025.