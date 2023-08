Vendée : projet de construction d’une nouvelle passerelle piétonne sur le Lay à L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vieux de plus de 110 ans, le pont reliant les deux rives du Lay à L’Aiguillon-la-Presqu’île (Vendée) va être remplacé. Le projet de construction de la passerelle piétonne a été dévoilé, début juin dernier, par Alain Lebœuf, le président du département de la Vendée, et Laurent Huger, le maire de L’Aiguillon-la-Presqu’île.

Dans le cadre de ce programme, le Département procédera à la démolition de l’ancien pont et construira une nouvelle passerelle, ondulante, de 4 à 7 mètres de largeur sur le Lay. Les travaux devraient être lancés en septembre 2024 et dureront environ un an, à condition que les autorisations nécessaires soient obtenues d’ici là. Quant aux études environnementales et techniques, elles sont en déjà cours.

Ce chantier, chiffré à 3,7 millions d’euros, sera subventionné par le Département pour 800 000 euros. La région des Pays de la Loire participera au financement à hauteur de 2 millions d’euros, et L’Aiguillon-la-Presqu’île à hauteur de 900 000 euros.