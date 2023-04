Vendée : prix Cœur de Bourg décerné à Vendée Habitat pour la restructuration du centre de Mouzeuil-Saint-Martin

La cinquième édition de Aperçus Vendée, organisée par le Conseil d'architecture d’urbanisme et de l’environnement, vient d’être clôturée. Les lauréats de ce concours départemental d’architecture et d’aménagement ont ainsi été dévoilés. L’Office public de l’habitat de Vendée fait partie des instances primées. Il a reçu le prix Cœur de Bourg pour son programme de restructuration du centre-bourg de Mouzeuil-Saint-Martin.

Le projet a été achevé en 2021. Il portait sur la création de six logements locatifs dans l’ancien prieuré de la commune. Regroupés au sein de la résidence Le Gallais, ces habitations vont du type T2 à T4, et sont destinées à renforcer l’offre locative dans le secteur.

La restructuration a également concerné la construction d’une bibliothèque et le réaménagement de la voirie du centre-bourg. Cette dernière opération a notamment permis de rénover les réseaux d’assainissement et de repenser les axes traversant le centre de Mouzeuil-Saint-Martin (la rue du Château et la rue du Moulin-de-la-Croix).