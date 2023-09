Vendée : présentation du projet immobilier Opale, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La future résidence Opale, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), verra bientôt le jour dans une usine à gaz désaffectée qui sera transformée pour accueillir 56 logements. Ce projet immobilier vise à donner une nouvelle vie à ce site industriel abandonné depuis douze ans.

Le désamiantage de la zone débutera fin septembre et sera suivi de la déconstruction du site. Une phase de dépollution est ensuite prévue jusqu’au printemps 2024. Le chantier inclut aussi l’édification de deux bâtiments de trois étages. Parmi les futur logements, neuf appartements de type T3 et T4 seront proposés en bail réel solidaire (BRS).

Le projet comprend, en outre, la création de plus de 65 places de parking en sous-sol et en surface. L’aménagement de locaux d’environ 125 m2 pour le stationnement des vélos est aussi prévu.

Ce nouvel ensemble immobilier sera conçu de manière à offrir un cadre de vie agréable et verdoyant aux résidents. Sa livraison est programmée pour le troisième trimestre 2026.