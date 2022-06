Vendée : poursuite de la réhabilitation de l’avenue Clemenceau aux Herbiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité des Herbiers a engagé des travaux de voirie après un enfouissement de réseau sur l’avenue Clemenceau.

L’avenue Clemenceau aux Herbiers (Vendée) fait l’objet de travaux de réhabilitation depuis deux ans. Les derniers ont porté sur un enfouissement des réseaux qui longeaient cet axe. En avril 2022, d’autres opérations ont été lancées par la municipalité. De nouvelles bordures sont mises en place au niveau des trottoirs. À partir de cet été, les entreprises Enedis, Orange et Vendée numérique vont procéder à l’enfouissement de leurs réseaux de communication respectifs. Cela permettra aux services techniques de la ville d’enlever les poteaux et d’achever la pose de l’enrobé. Selon le projet porté par la mairie, cette première phase inclura également la création de 26 places de stationnement et de bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée. Elle sera clôturée en octobre 2022 par la réalisation d’un aménagement paysager.

Soulignons que la municipalité des Herbiers prévoit de poursuivre le chantier en effectuant des travaux similaires depuis le rond-point Clemenceau jusqu’à Ardeley. Cette seconde phase se déroulera jusqu’en 2024. Les objectifs de la ville sont d’embellir et de sécuriser l’avenue tout en répondant aux besoins de stationnement.