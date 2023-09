Vendée : point sur la suite des travaux du Remblai des Sables-d’Olonne

Les travaux de réaménagement du Remblai des Sables-d’Olonne (Vendée) ont repris le 5 septembre 2023. Jusqu’au mois de mai 2024, ils porteront sur la création d’un mur chasse-mer de plus de 160 mètres de longueur. Cette construction de défense permettra de limiter l’impact des chocs mécaniques engendrés par les vagues marines. En outre, les projets de reconfiguration de la voirie débuteront en janvier prochain jusqu’au printemps 2024. Ils concerneront l’installation d’une nouvelle zone piétonne, la mise en place d’une piste cyclable sécurisée et l’agencement d’espaces végétalisés. Par ailleurs, les chantiers au départ de la place de Strasbourg jusqu’au carrefour des Présidents, et ceux de la promenade Georges-Godet au belvédère des Présidents commenceront entre septembre 2024 et mai 2025.

Le début de la reconstruction de la base de mer, la finalisation du boulevard Wilson aux Atlantes et les travaux sur la promenade Kennedy sont prévus pour 2026. Les chantiers sur l’avenue de Tanchet seront réalisés en dernier lieu.