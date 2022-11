Vendée : plus de confort thermique à la résidence des Lilas, aux Lucs-sur-Boulogne

Vendée Habitat a décidé d’améliorer la performance thermique de ses logements, regroupés au sein de la résidence des Lilas dans la commune des Lucs-sur-Boulogne (Vendée). L’opération qui vient d’être achevée a porté sur le renouvellement de l’isolation des combles et du système de chauffage (installation d’une pompe à chaleur air-eau et des radiateurs avec robinet thermostatique). Un nouveau système de ventilation a également été mis en place et les éléments de menuiserie extérieurs (fenêtres, portes, vérandas, volets battants) ont été remplacés.

Le projet entre dans le cadre de la mission de l’Office public responsable de l’habitat dans le département de la Vendée. Les travaux de réhabilitation ont permis d’améliorer la classification énergétique des dix logements de la résidence. Les bâtiments passent de la classe F à la classe C (isolation thermique à 49 % et alimentation à énergies renouvelables à 41 %). Cette amélioration devrait notamment se refléter sur la consommation d’énergie de chaque logement (jusqu’à 60 % d’économie sur le chauffage et sur l’eau chaude sanitaire).