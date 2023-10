Vendée : ouverture de l’hôtel quatre étoiles Vertime, en septembre 2024, aux Sables-d’Olonne

Un nouvel hôtel quatre étoiles baptisé « Vertime » est en cours de construction à proximité du port Olona, aux Sables-d’Olonne (Vendée). Les travaux de gros œuvre ont été achevés au mois de juin 2023. Actuellement, le chantier porte sur l'installation électrique et sur l’aménagement des cloisons.

L’établissement offrira environ 105 chambres dont 6 suites luxueuses, sur une superficie de plus de 4 000 m². Il comprendra également 2 salles de séminaire de 35 m², un espace club privatisable, un restaurant au rez-de-chaussée et un bar en terrasse qui disposera d'une piscine. Concernant l’architecture, l’hôtel ressemblera à une grande villa balnéaire avec vue sur le port et la ville.

Le coût du projet est évalué à un peu plus de 10 millions d’euros. L’ouverture au public est prévue pour septembre 2024. Cette construction viendra étoffer l’offre hôtelière haut de gamme de la commune des Sables-d’Olonne.