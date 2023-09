Vendée : livraison du programme immobilier Azor à La Roche-sur-Yon en 2024

La première pierre de la nouvelle résidence Azor, située à La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, a récemment été posée par le groupe Procivis Ouest Immobilier. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2024. Ce projet est assuré par l’architecte Pelleau & Associés, en partenariat avec la commune. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif de renouvellement urbain qui a déjà commencé dans le quartier des Forges.

Ce projet immobilier a été imaginé de façon à s’intégrer dans un quartier en pleine restructuration. Il se composera d’une trentaine d’appartements de type T2, T3 et T4, répartis sur quatre niveaux. Conçus avec des intérieurs spacieux et lumineux, tous les logements disposeront d’un espace de vie extérieur sous la forme d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. En outre, la création d’un local à vélos et d’un parking sera aussi au programme.