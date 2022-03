Vendée : les travaux du projet Jourdain suivent leur cours aux Sables-d’Olonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Vendée Eau lance le projet Jourdain aux Sables-d’Olonne. Les travaux prendront fin en 2023.

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), le projet Jourdain, qui vise à remettre les eaux usées dans le circuit de l’eau potable, entre dans sa phase concrète. Cette opération, pilotée par Vendée Eau, prévoit la construction d’une unité d’affinage pour traiter l’eau en sortie de station d’épuration, et l’aménagement d’une canalisation de 27 kilomètres pour rejeter l’eau retraitée dans le barrage du Jaunay, situé à Landevieille (Vendée). Cette eau sera ensuite puisée pour alimenter le circuit d’eau potable. Les travaux pour ce projet d’ampleur ont commencé lundi 21 février 2022 sur l’impasse Citroën aux Sables-d’Olonne. Ils prendront fin en 2023. S’ensuivra une phase de test, qui interviendra avant la mise en service de la structure en 2024.

En fonction des résultats de cette première année d’exploitation, l’unité d’affinage sera autorisée (ou non) à injecter une partie de l’eau retraitée dans le barrage du Jaunay, et ce, pendant une période de trois ans. Avant cette échéance, l’unité restera à une capacité de traitement de 150 m3/h. À compter de 2027, elle pourra passer à 600 m3/h. Selon Vendée Eau, cette unité d’affinage a pour but de répondre aux enjeux de la consommation toujours plus importante en Vendée, que ce soit en lien avec la croissance démographique, l’agriculture ou l’industrie agroalimentaire.