Vendée : les travaux d’extension de la salle omnisports de Talmont-Saint-Hilaire ont commencé.

La salle omnisports des Ribandeaux à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) fait l’objet d’un important projet de rénovation. Les travaux ont été officiellement lancés le 18 octobre 2022.

Ce projet vise à répondre aux besoins des associations sportives et des élèves du futur collège de la ville. Il inclut la création de plus d’espaces pour la pratique sportive et le stockage du matériel. La rénovation des installations techniques et l’aménagement d’installations pour la pratique de nouvelles activités figurent également parmi les travaux à effectuer dans le cadre de ce chantier. Une fois rénovée, la salle des Ribandeaux pourra accueillir les amateurs d’escalade.

Cette opération, qui devrait être achevée d’ici à la fin 2023, est estimée à plus de 3 800 000 euros. Afin d’assurer le financement de ce projet, la Ville a obtenu une subvention de 300 000 euros de la part de la préfecture de Vendée. D’autres partenaires prévoient également d’investir dans cette rénovation.