Vendée : les nouvelles ailes du moulin de Conchette de Jard-sur-Mer sont désormais installées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Jard-sur-Mer (Vendée), le moulin de Conchette dispose de nouvelles ailes. Diverses opérations de réhabilitation sont encore prévues avant d’ouvrir le patrimoine aux habitants.

Démontées en octobre 2021, les ailes du moulin de Conchette, à Jard-sur-Mer (Vendée), viennent d’être remplacées par des ailes en pin sylvestre, fixées sur un nouvel arbre moteur en chêne. Quant aux anciennes ailes, elles ont été transformées en bois de chauffage. La réfection des pièces à l’identique a été réalisée par l’entreprise Croix, qui est spécialisée dans la restauration des moulins à vent et à eau. Le coût total de la rénovation (démontage, construction et installation) s’élève à plus de 65 000 euros. Une lasure sera appliquée chaque année sur les nouvelles ailes pour les protéger et accroître leur longévité.

Afin de revaloriser le moulin et de le rendre accessible au public, l’ensemble de l’édifice bénéficiera d’une rénovation. Ainsi, après la mise en place des nouvelles ailes, la façade a été repeinte. La rénovation de l’éclairage extérieur est également en cours de réflexion. À l’intérieur du moulin, les services techniques municipaux ont déjà procédé au piquetage des murs en pierre. Il reste à terminer les joints et les enduits à la chaux. La réfection des escaliers en échelles meunières et des planchers est également confiée à l’entreprise Croix. Toutefois, le délai de réalisation de ce chantier n’est pas indiqué.