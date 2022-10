Vendée : le projet de réhabilitation de l’îlot Planty-Godin se précise à Aizenay

Afin de redonner vie à son centre historique, la municipalité d’Aizenay, dans le département de la Vendée, a décidé de se lancer dans la réhabilitation de l’îlot Planty-Godin. Elle prévoit d’y créer douze nouveaux logements. Ce programme permettra de renforcer l’offre dans le centre-ville et de préserver les terres agricoles de la Commune.

Dans le cadre de ce projet, la ville d’Aizenay procèdera à la démolition de la maison de maître en ruine. Il s’agit d’une propriété acquise par la collectivité et cédée à l’Établissement public foncier (EPF) de Vendée, située entre la rue Planty et la rue Gobin. Cette opération devrait commencer d’ici à la fin 2022. Quant aux travaux de construction, ils seront confiés à un promoteur, dont le nom n’est pas encore dévoilé. Toutefois, la municipalité a déjà présenté le calendrier des travaux. Le chantier devra débuter d’ici à 2023 ou à 2024 et les nouveaux logements collectifs, dont trois sociaux, ouvriront leurs portes d’ici au premier semestre 2025.

Pour financer ce projet, la Ville a obtenu une aide de 140 000 euros, issus du fonds friches, de la part de l’État. L’EPF de Vendée y a également investi 50 000 euros.