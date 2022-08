Vendée : le Musée d’art moderne et contemporain des Sables-d’Olonne sera rénové et agrandi d’ici à 2028

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Musée Supprimer Valider Valider

L’État participe à hauteur de 3,5 millions d’euros au projet d’extension et de réhabilitation du Musée d’art moderne et contemporain des Sables-d’Olonne.

À partir de 2024, le Musée d’art moderne et contemporain (MASC) des Sables-d’Olonne (Vendée) fera l’objet d’une refonte totale et d’une extension. Les travaux, engagés dans le cadre de la réhabilitation de l’abbaye Sainte-Croix qui abrite ce centre culturel, s’élèvent à environ 14 millions d’euros, y compris une subvention de 3,5 millions d’euros de l’État. La restructuration du musée vise à repenser et à optimiser l’organisation du lieu, tout en améliorant le parcours de visite entre les collections permanentes et les expositions temporaires.

Le chantier prévoit notamment la rénovation des toitures et des façades, la réhabilitation du corps central et des pavillons ainsi que le réaménagement des espaces d’exposition temporaire et du parcours permanent du musée. S’y ajoutera la création d’un espace de restauration, d’une boutique et de salles modulables pour des vernissages ciblés. L’opération prévoit aussi l’agrandissement du site, qui va passer de 2 850 m² à 4 850 m² avec l’inclusion des locaux de la médiathèque actuelle qui occupe une aile de l’abbaye. La médiathèque, quant à elle, sera reconstruite dans le périmètre du projet urbain du cours Louis-Guédon.

Cette opération, qui va durer quatre ans, sera divisée en quatre phases afin de permettre au musée de rester ouvert.