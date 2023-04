Vendée : le giratoire du pont de la Concorde à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est de nouveau opérationnel

Le chantier du croisement situé entre la rue Gautté et le pont de la Concorde à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le département de la Vendée, touche à sa fin. Les travaux, qui ont débuté en janvier dernier, ont duré environ douze semaines.

L’opération a porté sur la suppression de la fontaine centrale pour y aménager un nouveau giratoire. Dorénavant, les cyclistes n’auront plus à contourner le carrefour, ils pourront accéder directement au pont grâce à une nouvelle délimitation créée à la sortie de l’ouvrage. La reprise des bordures ainsi que les cheminements et le revêtement de chaussée ont également été réalisés. Selon la mairie, cette reconfiguration vise à améliorer la circulation et à supprimer la fontaine, jugée trop désuète et gourmande en eau potable.

Ces opérations sont majoritairement financées par la Ville à hauteur d’environ 300 000 euros. L’agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a aussi pris en charge une partie de ce montant.