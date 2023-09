Vendée : « Le Domaine des artistes », un nouveau quartier à Mouilleron-le-Captif

À Mouilleron-le-Captif (Vendée), un quartier résidentiel baptisé « Le Domaine des artistes » verra bientôt le jour. Le permis d’aménager a été accordé par la mairie à Terimmo Atlantique, le 22 juillet 2023. Le projet, lancé par la municipalité, vise la création de nouveaux logements dans un environnement propice à la créativité et à l’expression artistique.

Cette infrastructure sera implantée sur un terrain de plus de quatre hectares entre la rue de Beaupuy et le Vendéspace. Son emplacement offrira un accès pratique aux équipements et aux activités de la zone avoisinante. Concrètement, le programme inclut la construction d’environ 150 logements. Dans le cadre de ce chantier, deux voies vont aussi être aménagées au sein de ce nouveau quartier. L’une sera appelée « rue des Comédiens » et reliera la rue Sainte-Léa à celle de Beaupuy. L’autre sera renommée « rue des Peintres », et elle formera une boucle avec la première voie.