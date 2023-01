Vendée : le Département compte investir environ 180 millions d’euros dans les infrastructures de demain

Le conseil départemental de la Vendée a voté une enveloppe de plus de 900 millions d’euros pour accompagner les habitants dans leur quotidien. Environ 20 % de ce budget primitif 2023 seront investis dans le développement des infrastructures.

Ainsi, plus de 55 millions d’euros seront dédiés aux routes. Ce budget permettra entre autres d’achever les travaux de la mise à 2×2 voies de l’axe Aizenay-Challans. Il servira également à poursuivre les travaux du contournement sud de La Roche-sur-Yon avec la construction du pont rail, qui sera mis en service en 2024.

En outre, le conseil départemental compte lancer son plan « Vélo travail » au cours de l’année 2023. Représentant un investissement de plus de 30 millions d’euros, ce programme est orienté autour de trois axes. Il vise à expérimenter des itinéraires sur des zones où les flux sont importants. Il prévoit également la création et l’aménagement de pistes cyclables orientées vers les trajets du quotidien. Et enfin, ce plan permettra d’expérimenter un itinéraire domicile-travail de haute qualité sur l’axe La Roche-sur-Yon – Aizenay.

Par ailleurs, le Département consacrera plus de 50 millions d’euros pour la gestion et l’entretien des collèges. Cette somme permettra ainsi d’engager la modernisation du collège Maris-Poitevin à Benet et la construction du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire. Le développement des infrastructures portuaires complétera ce programme d’investissement.